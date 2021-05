Inter, Antonello: “Inzaghi? Stiamo lavorando per trovare la soluzione corretta”

Inzaghi-Inter sembra cosa fatta. Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate del club nerazzurro è intervenuto in occasione del Premio Rosa Camuna a Milano, per commentare la scelta della società: "Inzaghi? Si sta lavorando per trovare la soluzione corretta. Bisogna essere fiduciosi. L’importante è dire che abbiamo un progetto e una strategia. Ogni tanto ci si trova a rivedere i programmi, ma il prossimo anno riusciremo a garantire una performance all’altezza della squadra che ha vinto il campionato. L’obiettivo è figurare sempre nelle prime posizioni, dando stabilità e continuità al club. La situazione non è semplice, non solo per l’Inter. Bisogna bilanciare la parte sportiva con quella economica".