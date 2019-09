Inter, Asamoah avvisa la Lazio: "Non vogliamo fermarci!"

"Stiamo lavorando tanto e nella maniera giusta, abbiamo i nostri obiettivi. In ogni partita è importante andare in campo e dare il massimo. Le quattro vittorie non arrivano così per caso, ma mancano ancora tante partite: è un risultato positivo e dobbiamo migliorarci. Vincere per i giocatori è importante, ti dà energia e voglia. Stiamo crescendo in ogni partita come squadra, avevamo anche i nuovi compagni e li dobbiamo conoscere meglio". A parlare così è Kwadwo Asamoah. L'esterno dell'Inter si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, commentando l'avvio di stagione al top dell'Inter che è l'unica squadra a punteggio pieno. Mercoledì i meneghini affronteranno la Lazio e non hanno intenzione di fermarsi. Il laterale racconta anche chequesta voglia venga proprio dal mister Conte che ha cambiato il loro modo di fare: "Conte? Lui vuole sempre il massimo dai suoi giocatori, il suo lavoro a livello fisico e mentale si vede. Lukaku è fantastico, sta facendo tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva. Sono un po' sorpreso perché molti in Italia fanno fatica all'inizio, lui ha capito subito il gioco e può fare ancora meglio. Scudetto? Tutti giocano per vincere gli scudetti, noi per il momento non ne parliamo e pensiamo partita per partita: in ognuna vogliamo fare un risultato positivo. Vogliamo fare quello che stiamo facendo per arrivare in fondo".

