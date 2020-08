Inter, Brozovic risponde ad un tifoso: “Via da Milano? Speriamo”

Curioso siparietto sui social tra Brozovic e un tifoso nerazzurro. Dopo la sconfitta in finale di Europa League, il clima in casa Inter è tutt’altro che tranquillo. Il futuro di Conte è in bilico e a complicare la situazione ci ha pensato il centrocampista croato. Un tifoso ha commentato così un post su Instagram de calciatore: “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”. La risposta di Brozovic non si è fatta attendere e ha acceso le voci di mercato su di lui: “Speriamo”.