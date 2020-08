Inter, Conte: "Abbiamo fatto un buon campionato, secondo posto meritato"

A due giorni dal match di Europa League con il Getafe, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa commentando il piazzamento dell’Inter in campionato: "Io penso che la squadra abbia raccolto i punti che ha meritato. Forse un po' meno di quel che abbiamo seminato, ma è giusto aver chiuso con 82 punti in classifica, al secondo posto. Abbiamo fatto un buon campionato, con progressi importanti sotto tutti i punti di vista. Ora arriviamo a giocarci questo torneo, questa competizione: noi ci siamo, siamo pronti. Sappiamo che sarà una partita ostica, che affrontiamo un avversario duro. Sarà una partita che potrà essere sporca, ci dovremo sporcare ma penso che la squadra abbia raggiunto la maturità giusta".

