Inter, Conte: “Vidal? Ha preso una bella botta, valuteremo il da farsi”

Sono bastati 28 minuti ieri all'Inter ieri per sbrigare la pratica Benevento, dopo i quali gli uomini di Conte conducevano già per 3-0. Il 5-2 finale è stata una grande iniezione di fiducia per i nerazzuri che domenica sfideranno all'Olimpico la Lazio reduce dalla brutta sconfitta contro l'Atalanta. Unica nota stonata l'infortunio di Vidal, uscito anzitempo dal campo zoppicando. "Non lo so ancora, ho parlato con lui. Mi ha detto che aveva ricevuto un colpo e vedevo che zoppicava e arrancava non ci ho pensato due volte a cambiarlo" - ha detto Conte a fine partita - "L'anno scorso abbiamo sofferto così tanto a centrocampo, avendo Barella non ho corso rischi. Domani vediamo che situazione troviamo da un punto di vista medico e vedremo. Ha preso una bella botta, valuteremo il da farsi". L'entità potrebbe essere meno grave del previsto, nella giornata di oggi verranno svolti gli accertamenti del caso ma il cileno spera di esserci contro i biancocelesti.

