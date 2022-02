Inter, Dumfries: “Ho aggiunto il pollo sulla pasta al pesto, non lo farò più”

Come se la sta cavando Denzel Dumfries in Italia? L'esterno olandese, arrivato in estate all'Inter per sostituire Hakimi, dopo un avvio un po' titubante si è conquistato il posto sulla corsia di destra del 3-5-2 di Inzaghi. Se in campo sta dimostrando il suo valore, fuori dal rettangolo verde di gioco fa ancora un po' fatica, specialmente con il cibo. In un'intervista rilasciata al sito della UEFA, il difensore nerazzurro ha raccontato: "Il cibo è molto importante in Italia. Due settimane fa si sono tutti arrabbiati con me perché ho aggiunto il pollo sulla pasta al pesto. Per loro un insulto alla pasta. Non lo farò più. Quando ho capito che l'Inter era davvero interessata a me ho capito che era il club nel qual volevo giocare. Abbiamo una grande squadra, giochiamo in modo fantastico, ci divertiamo anche molto. Siamo concentrati nel vincere, siamo sulla strada giusta e credo che continueremo a rimanere su questa strada".