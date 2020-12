Inter eliminata, i tifosi della Lazio pungono de Vrij: "Tutto torna, ti saluta la comfort zone"

“Il miglior modo per vendicarsi dei propri nemici è diventare migliori di loro". Diogene il Cinico ci aveva visto lungo. Un po' questa è la sensazione di tutti i tifosi della Lazio. L'accesso agli ottavi di finale di Champions League è un super risultato per i biancocelesti. Alla gioia per il traguardo conquistato, si è aggiunta l'eliminazione dell'Inter. I nerazzurri hanno chiuso il loro girone da ultima e hanno salutato non solo la massima competizione europea, ma anche l'Europa League. Tra i meneghini gioca anche Stefan de Vrij, ex biancoceleste che non si è lasciato bene con il popolo laziale. La decisione di svincolarsi e l'ultima gara proprio contro i lombardi costllata fa errori del difensore non è andata giù a nessuno. Il messaggio di addio sui social risuona ancora: "Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, a volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati".

VENDETTA DOLCE VENDETTA - La vendetta è un piatto che va servito freddo e così, subito dopo l'eliminazione dell'Inter, i tifosi della Lazio non hanno perso tempo. I social di de Vrij sono stati presi d'assalto dai sostenitori biancocelesti che hanno punto l'olandese. "Meglio questa comfort zone", "Ma gli obiettivi desiderati erano quelli di guardare le partite sul divano", "Tutto torna caro Stefan" e l'immancabile "Spiaze" sono comparsi sotto i post del calciatore. Il centrale in questi due anni e mezzo non solo non ha vinto nessun trofeo, ma ha inanellato anche tre eliminazioni consecutive dalla fase a gironi della Champions League. Nel frattempo la Lazio ha alzato al cielo due Coppe Italia e una Superoppa Italiana. In molti si sono chiesti se l'orange abbia fatto la scelta giusta. Altri, più semplicemente, hanno preferito ricordarglielo chiudendo con un "Ti saluta la comfort zone".