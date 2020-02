Inter, Handanovic verso la panchina nel derby: se ne riparlerà per la Lazio

Niente derby, troppo rischioso. Questo è il pensiero dell'Inter in merito all'impiego o meno di Samir Handanovic questa sera contro il Milan, lo riporta la Gazzetta dello Sport: si opterà per la prudenza. Il portiere sloveno, reduce da un'infrazione del mignolo sinistro, in questi giorni ha pressato Conte e lo staff medico. Voleva giocare. Si è sempre presentato per primo agli allenamenti, l'ipotesi di infilarsi tra i pali col tutore non lo spaventava. Ma non è dello stesso avviso il suo allenatore. Intervenuto ieri in conferenza stampa, Conte ha rimandato la decisione ai medici: “Sono molto più competenti di me”. Ergo, sta con loro e non col suo portiere. Per l'Inter inizierà un ciclo pesante, a partire dal derby e proseguendo per la trasferta di Roma contro la Lazio. Scontro diretto fondamentale, partita più alla portata di Handanovic: tra una settimana tutto potrebbe cambiare, in positivo (per i nerazzurri). L'infrazione dovrebbe essere sulla via della guarigione e dunque l'ipotesi di giocare col tutore non diventerebbe così remota. Se ne riparlerà. Intanto per il derby - nonostante qualche linea di febbre - è pronto Padelli.

