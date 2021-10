Inter, la promessa di Bastoni: “Se faccio gol contro la Lazio…”

Al rientro dalla sosta nazionali, Lazio e Inter si troveranno luna di fronte all'altra nel big match dell'ottava giornata di campionato. La gara è in programma sabato ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Nella sua prima da ex come allenatore, Simone Inzaghi si affiderà ai suoi migliori uomini, specialmente in fase difensiva. Confermatissima la retroguardia a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni a difendere la porta di Handanovic. Il difensore italiano classe 1999, a pochi giorni dalla partita contro i biancocelesti, ha fatto una promessa particolare in diretta Twitch con il trio comico de 'Gli Autogol'. Di seguito le parole del centrale nerazzurro: "Se segno alla prossima giornata faccio il balletto di 'Coro Azzurro' (tormentone che ha accompagnato la Nazionale italiana nella cavalcata ad Euro 2020)".