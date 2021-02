Inter - Lazio, Galderisi: "Lukaku ha fatto la differenza. Su Hoedt..."

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi ha detto la sua sul match tra Inter e Lazio: "L'Inter non poteva sbagliare e non ha sbagliato. E' stata compatta, conta molto su Lautaro e Lukaku. Con Eriksen vicino a Brozovic i tempi di gioco aumentano. L'Inter ha dimostrato di sapersi compattare e di giocare sempre unita. La Lazio si è vista poco, mentre la squadra di Conte dimostrava sempre di poter essere devastante. Hoedt al posto di Radu? Giudicare dopo è troppo facile, la scelta di Inzaghi è stata ponderata. La Lazio ha provato a fare la sua partita, a riaprirla, ma l'Inter non ha concesso nulla. Non è stata incisiva come altre volte la Lazio. La differenza poi l'ha fatta Lukaku ".

