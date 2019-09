Inter - Lazio, le statistiche del match: felici i precedenti recenti

Inter - Lazio è la prova di maturità per la Lazio di Inzaghi. Contro il Parma è arrivata la reazione, ora Inzaghi cerca la conferma contro la squadra di Conte che è a punteggio pieno in classifica. La San Siro nerazzurra poi evoca dolci ricordi recenti. Questo e altro nelle statistiche del match.

Sarà la sfida numero 175 tra Lazio e Inter, prendendo in esame Serie A, Coppa Italia, Coppa Uefa e Supercoppa Italiana.

I precedenti sono a favore dei nerazzurri, in vantaggio 71 a 44 (273 a 164 i gol fatti) mentre sono 59 i pareggi.

Il segno X è il risultato meno presente nelle ultime 21 sfide: 10 vittorie dell’Inter, 8 della Lazio e 3 soli pari.

La sfida del 31 marzo a San Siro è finita 1-0 per la Lazio con gol di testa di Milinkovic su assist di Luis Alberto.

Anche l’ultimo pareggio sorride ai biancocelesti. Il quarto di finale di Coppa Italia del 31 gennaio si è risolto ai rigori con il passaggio del turno dei ragazzi di Inzaghi (decisivo l’errore di Nainggolan).

Prendendo in esame le gare giocate in casa dall’Inter (comprese le finali di Coppa Uefa 1998 e di Supercoppa Italiana 2009 in cui i nerazzurri erano la squadra ospitante) la Lazio ha vinto in 12 occasioni, mentre è uscita sconfitta 46 volte.

Il successo più largo dell’Inter risale al 1934 (8-1), mentre nel 1998 fu la squadra allora allenata da Eriksson a espugnare il Meazza con un secco 5-3 (Salas, doppietta di Conceicao, Mancini e Nedved per i biancocelesti, Winter e doppietta di Ventola per i nerazzurri).

La penultima affermazione biancoceleste è del 2015, grazie alla doppietta di Antonio Candreva, che nell’estate del 2016 è passato all’Inter.

Un'altra vittoria recente della Lazio in campionato è datata 2013 con Petkovic in panchina, che interruppe una lunga serie negativa vincendo per 3-1 (autogol di Ranocchia, Alvarez, Hernanes e Onazi) contro l'Inter di Stramaccioni.

Negli ultimi due confronti giocati a San Siro in Coppa Italia la Lazio è sempre uscita con la qualificazione in tasca: 1-2 il 31 gennaio 2017 (Felipe Anderson, Biglia e Brozovic), 1-1 il 31 gennaio 2019 (Immobile, Icardi) con vittoria per 4-3 dei biancocelesti ai rigori.

Sarà il primo confronto diretto tra Inzaghi e Conte da allenatori.

Inzaghi ha affrontato 9 volte l’Inter, collezionando 3 successi, 4 sconfitte e 2 pari.

Immobile in campionato ha segnato solo due volte contro l’Inter con le maglie di Genoa e Torino.

In Coppa Italia lo scorso 31 gennaio ha realizzato contro i nerazzurri l’unico gol da quando veste la maglia della Lazio.

Sfida speciale per gli ex Antonio Candreva e Stefan de Vrij: l’olandese dopo tre volte in cui è rimasto fuori contro la Lazio, potrebbe ritrovarsela davanti per la prima volta da avversario.

Sfida tra fratelli Lukaku: il laziale Jordan contro l'interista Romelu.

INTER - LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON MASSIMO PAGANIN

INTER - LAZIO, IL PRECEDENTE DELLA STAGIONE 2004-05

TORNA ALLA HOME PAGE