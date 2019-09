Inter - Lazio, Mazzola: "Inzaghi deve lavorare sulla testa". E su Immobile...

Conte contro Inzaghi, l'aspetto mentale dell'incontro potrebbe risultare decisivo. La pensa così anche Sandro Mazzola, storico ex capitano dell'Inter, intervenuto ai microfoni di ElleRadio per parlare della sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Lazio. Non manca anche un suo pensiero riguardo la questione Immobile. Ecco le sue parole: “Dell’Inter di Conte mi ha colpito il carattere, la mentalità che il mister è stato in grado di dargli in queste prime partite, nelle quali si è vista subito la personalità dell’allenatore. Anche la Lazio per migliorare deve lavorare sulla testa dei giocatori: quando una squadra riesce a fare determinate cose in campo, significa che le ha dentro. Non si possono dimenticare. Allenatore e dirigenti devono essere quelli che riescono a tenere i ragazzi sulla corda per fargli tirare fuori il meglio in ogni incontro.”

SULL'EPISODIO IMMOBILE - INZAGHI: “Vedendo Immobile lì per lì ho detto “eh la miseria, cosa fa”, poi mi sono venute in mente alcune situazioni vissute nel passato da giocatore, e ho pensato che in fondo conta il campo. L’importante è superare certi episodi per l’unità della squadra. A me Ciro piace molto, quando vieni sostituito è normale provare e anche manifestare disappunto. Sarebbe peggio la cosa contraria, perché significherebbe che dentro non hai quella rabbia che ti vorrebbe far restare sempre in campo. Una rabbia che deve poi essere sfruttata nella partita successiva".

