Inter, Marotta non chiude a Keita: "Stiamo valutando..."

Beppe Marotta fa il punto sul calciomercato dell'Inter. In un'intervista a Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato dei movimenti in entrata e in uscita del club. Non solo Bellerin e Nandez: il dirigente non ha chiuso la porta a un possibile ritorno di Keita Balde a Milano. L'esterno senegalese della Sampdoria potrebbe ritrovare Simone Inzaghi, suo tecnico nell'esperienza alla Lazio. Di seguito le parole di Marotta: "Bellerin? è un nome che si fa, ma non è un nostro giocatore quindi non vado oltre. Nandez? È un calciatore del Cagliari e per lui nutriamo grande rispetto, stiamo facendo delle valutazioni interne e non prevedo all'orizzonte una trattativa rapida e veloce. Keita per l'attacco? Anche qui vale il discorso fatto per gli altri: non è nostro, non so se è sul mercato. Stiamo valutando”.