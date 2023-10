Inter - Roma, fischietti anti-Lukaku malgrado il divieto: l'arbitro potrebbe...

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera la sfida targata Inter-Roma, in programma alle 18.00, sarà più infuocata che mai. La Questura ha vietato l'utilizzo dei fischietti acquistati dalla Curva, per contestare Romelu Lukaku. Ma è probabile che non basti, visto che molti tifosi hanno trovato un via alternativa, scaricando sul proprio telefono l'app Whistle. Questa riproduce appunto il suono acuto di un fischietto, permettendo alla contestazione di concretizzarsi. Ma non solo, come scrive il Corriere dello Sport, a quanto pare il tifo organizzato dell'Inter li distribuirà ugualmente e chi li utilizzerà, incorrerà in una multa. Ma le conseguenze potrebbero esserci anche sulla partita stessa.

Come previsto dal regolamento, se lo valuterà corretto, l'arbitro Maresca potrà arrivare ad interrompere la partita. Chiedendo, poi, che attraverso gli altoparlanti dell’impianto venga diffuso l’invito a smettere. Se non sarà fatto, dopo una prima interruzione di gioco, ce ne possono essere anche altre. Fino a che, eventualmente, l’arbitro non riterrà di non essere più in grado di portare avanti la partita. Ma a quel punto bisognerebbe decidere insieme ai responsabili dell'ordine pubblico.