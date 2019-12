Inter - Roma, né Conte né Fonseca: pari a San Siro. E ora Lazio-Juve...

INTER - ROMA - Né l'Inter né la Roma, a San Siro non passa nessuno. Finisce con un deludente 0-0 il big match del venerdì sera tra Conte e Fonseca senza modificare più di tanto la classifica: i nerazzurri salgono a 38 punti, i giallorossi a 29. Ora la palla passa a Lazio e Juventus che, nell'altro scontro importante del weekend, hanno l'occasione di approfittare del pari di questa sera. Gli uomini di Sarri possono riprendersi la vetta con una vittoria, la squadra di Inzaghi può accorciare la classifica e fare un bel balzo.

PARTITA BLOCCATA - Gara brutta, molto tattica e per lunghi tratti sonnolenta. Nel primo tempo le uniche - grosse - occasioni dell'Inter gliele offre la Roma con tre errori difensivi che né Lukaku, né Vecino, né Brozovic trasformano in gol. Bravo Mirante sull'attaccante belga a distendersi in tuffo con la mano aperta. Per i giallorossi l'unico squillo è un lampo di Zaniolo. La seconda frazione non vive sussulti a parte quello di Vecino che impegna Mirante, si fatica a ricordare altre chance nitide. Lautaro Martinez è l'unico a provarci, tiene botta e mette in crisi la retroguardia della Roma, che però regge. Lo 0-0 finale (è la prima volta che l'Inter non segna tra coppa e campionato) è lo specchio di una partita bloccata, fino all'ultimo in equilibrio.

