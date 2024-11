Inzaghi rivela: "Alla Lazio ho avuto la possibilità di andare in Premier"

TUTTOmercatoWEB.com

Giorno di vigilia di Inter - Arsenal. Per l'occasione il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Parlando della Premier League, il mister piacentino ha rivelato di aver avuto la possibilità di andare ad allenare in Inghilterra anche quando si trovava sulla panchina della Lazio. Questo è ciò che ha detto: "La Premier League? È un calcio molto affascinante, che piace a tutti gli allenatori. Non nego che c'è stata la possibilità, in questi anni, anche quando ero alla Lazio, però stavo bene alla Lazio e sto bene all'Inter. Mi piace, mi intriga, ma sono in una delle migliori squadre d'Europa e sto bene qua. Sul futuro nessuno ha certezze".