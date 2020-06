Isla: "Salas il mio idolo. Bielsa? Il miglior tecnico che abbia mai avuto"

Chiamato a chiarire il suo futuro, l'ex Udinese Mauricio Isla, al termine della sua esperienza tra le fila del Fenerbahce, ha spiegato: "Non so dove andrò. I giornalisti, la gennte parla e scrive molte cose. In questo momento si parla di Bona Junior, di Universidad de Chile, e non sto parlando con nessuno dei due. Devo aspettare, continuandomi ad allenare in attesa che arrivi la decisione definitiva". Nell'intervista, riportata da RedGol, il cileno ha parlato anche del suo idolo, un ex Lazio: "Marcelo Salas, sono cresciuto vedendolo nell'Univesidad de Chile, mi sono goduto i suoi migliori anni nel River Plate, nella Lazio, poi si fece male al ginocchio nel corso delle stagioni alla Juventus, però per me è sempre stato il mio idolo".

ALLENATORI - Parlando degli allenatori che sono stati più significativi per la sua carriera, Isla ha menzionato anche una vecchia conoscenza dei biancocelesti, Marcelo Bielsa: "È stato il migliore allenatore che abbia mai avuto, quello che mi ha insegnato di più e che ho seguito per le sue caratteristiche. In secondo luogo, stimo Sampaoli, ha lo stesso metodo di Bielsa, però sì, lui parlava molto di più con i giocatori".

