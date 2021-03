Affaticamento per Moise Kean che non prenderà parte alle gare che vedranno l’Italia affrontare Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. L’attaccante del Paris Saint-Germain sarà indisponibile per gli impegni validi per le qualificazioni mondiali. Kean lascerà il raduno di Coverciano e tornerà quindi al PSG.