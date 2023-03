Italia, Agresti accanito con Mancini: "Zaccagni l'assenza più grave"

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia è prossima a scendere in campo, prima con l’Inghilterra e poi contro Malta, e per l’occasione Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati. Fanno discutere le sue scelte e le sue affermazioni che hanno lasciato più di qualcuno sorpreso per non aver incluso talenti come Mattia Zaccagni. A esprimere il suo disappunto in merito, ai microfoni di Radio Radio, è stato Stefano Agresti: “Onestamente la convocazione di Pafundi sembra quasi una provocazione. Noi possiamo parlare che c’è un limite oggi nella scuola italiana che per esempio non produce centravanti, perché questa è una realtà, non abbiamo un centravanti, l’unico è Immobile che ha 33 anni e quest’anno è stato più infortunato che abile e arruolabile. Su Zaccagni per me è la mancanza più grave. Sicuramente Mancini non ne fa una questione personale però è una questione evidentemente comportamentale ,c’è qualcosa che viene da lontano. C’erano stati quegli screzi con Zaniolo e poi c’è stato l’ultimo forfait di Zaccagni, e non solo di Zaccagni, che non era piaciuto a Mancini. Dal punto di vista del rendimento dovrebbe essere un punto fermo non tra i convocati ma tra gli 11 titolari, e chi fa giocare in Nazionale se non gioca Zaccagni oggi?”.

