Italia – Argentina, Zoff: “Ecco che gara mi aspetto”. E su Maradona…

© foto di Federico De Luca

Questa sera Italia e Argentina si affronteranno a Wembley per aggiudicarsi il prestigioso trofeo della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. Sarà senza dubbio una gara avvincente, si confronteranno sul campo due squadre di campioni e due stili di gioco differenti. La pensa così anche Dino Zoff che, ai microfoni della trasmissione radiofonica Super Deportivo, ha espresso le sue sensazioni sulla sfida: “Credo che sarà una bella partita tra due squadre che hanno vinto l’Europeo e la Copa America. La gara arriva alla fine della stagione. Non è una partita in cui chi perde, perde qualcosa ma sono comunque due tipi di calcio. Due stili che si confrontano quindi, vedremo la salute calcistica dell'uno e dell'altro”. Infine, impossibile non pensare a Maradona quando si parla dell’Albiceleste. A tal proposito, l’ex allenatore si è lasciato trasportare dai ricordi e ha dichiarato: “Maradona è sempre nei nostri cuori perché Maradona è il calcio. In un match come questo Diego sarebbe la star al di sopra di tutto e di tutti".

