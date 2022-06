Italia, Bonanni: “Immobile lo farei giocare. Vedevo la Lazio di Inzaghi e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Nazionale dopo la delusione dell’esclusione dal Mondiale e, dopo aver perso la finalissima contro l’Argentina, è tornata di nuovo in campo per disputare le gare di Nations League. Dopo la gara di ieri contro l’Ungheria, in cui gli azzurri sono riusciti a vincere, ai microfoni di TMW è intervenuto Massimo Bonanni. L’ex calciatore, tra gli altri temi si è soffermato sull’attacco e sui relativi problemi. Questa la sua disamina: “La Nazionale, anche con la Macedonia, ha fatto 18-20 tiri in porta. Hai giocato con la Svizzera e hai sbagliato due rigori con il giocatore specialista. Potevi anche non arrivarci ai playoff, ma ad oggi quella Nazionale, con Insigne, Immobile e Berardi li farei giocare ancora. Non credo che la Nazionale di ieri sia più forte di quella precedente”

ATTACCO – “Credo che il modo di giocare esalti altri ruoli e sacrifica l'attaccante. Anche ieri ho visto in cui il centravanti era di manovra, apriva gli spazi agli altri. Vedevo la Lazio di Inzaghi e mi incavolavo perché gli esterni non crossavano mai. L'Italia ha un modo di giocare in cui non si tira tanto da fuori, forse hanno quella idea. Il vero problema del centravanti è quando giochi con gli attaccanti a piede invertito. L'esterno a piede invertito o tira o passa alla fascia opposta. L'attaccante deve supportare questi giocatori"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE