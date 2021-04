Italia, Condò: “Immobile? Ha sbagliato tanto, ma si rifarà. Non va bocciato”

Paolo Condò, giornalista e opinionista Sky Sport, ha analizzato questa mattina su Repubblica la vittoria dell'Italia in trasferta contro la Lituania. Queste le sue parole: "Immobile sprecone ma non da bocciare. Rosa XL, agli azzurri conviene.Immobile ha sbagliato gol in quantità industriale, ma ha lenito i dolori con il rigore al 90'. In questo momento non è brillante, ma non da bocciare: si rifarà. Mancini ha chiesto di ampliare la rosa oltre i 23 convocati per Euro 2020 e l'Uefa è possibilista perché la richiesta è sensata. Si andrà a 25 o addirittura oltre? Questo resta da capire, ma più siamo e meglio stiamo".