Italia, ecco le possibili avversarie ai playoff Mondiali

L'Italia di Roberto Mancini fallisce la possibilità di accedere direttamente ai Mondiali e si prepara ad affrontare i play-off che si giocheranno a marzo. Oltre agli azzurri parteciperanno in tutto 12 nazionali, ovvero le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi. Queste squadre verranno divise in 3 gironi da 4 sorteggiate in base al punteggio ottenuto durante le qualificazioni (2 teste di serie e 2 non teste di serie). In attesa di capire chi sarà testa di serie e chi non (solo Italia e Portogallo sono sicure di esserlo), ecco tutte le possibili avversarie della nostra Nazionale.

Portogallo

Svezia

Finlandia o Ucraina

Galles

Scozia

Olanda o Turchia o Norvegia

Russia

Polonia

Macedonia del Nord

Austria

Repubblica Ceca