Italia, Gnonto è il maturando azzurro: "Sono più calmo per una partita che per gli esami"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Che tu sia un semplice studente o uno degli attaccanti della Nazionale Italiana, il giorno della prima prova della maturità è per tutti un mix di agitazione ed emozione. Sensazioni particolari a cui Wilfied Gnonto è abituato a provare sul campo, ma che non nasconde neanche in questo giorno importante. Come i suoi colleghi studenti si è ritrovato stamattina dietro ai banchi del Liceo Scientifico Sportivo Marco Pantani di Varese per sostenere il tanto temuto tema. Poco prima di entrare, anche per stemperare un po' l'agitazione, Gnonto ha voluto commentare ai microfoni dei giornalisti presenti la sua maturità: "Per i miei genitori é sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me. Ho studiato molto, mi sono ritagliato momenti anche durante i ritiri, ma é stato difficile. Per me terminare questo percorso é importante. Sono riposato e spero vada bene anche se temo matematica. Sono più calmo per una partita che per gli esami, perché mi piace di più e mi riesce meglio".