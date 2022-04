Italia, Gravina: "Progetto Mancini ancora valido, avanti con lui e Verratti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La ferita per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale brucia ancora ma l'Italia continuerà il suo percorso con mister Roberto Mancini. A ribadire con forza quale sarà il futuro della Nazionale ci ha pensato il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Avanti con Mancini? Il progetto è ancora valido, nella consapevolezza responsabile che dovevamo continuare, per rispetto del calcio italiano e dei nostri tifosi".

Non solo il ct, per Gravina si deve ripartire anche da Verratti: "Marco è un grande professionista, tra tutti i calciatori convocabili è l’elemento di maggior esperienza a livello internazionale. Unico dispiacere, lo dico da tifoso di Verratti e del calcio italiano, è che purtroppo non militi nel nostro campionato", queste le sue parole in un' intervista concessa a Rai 3 dal Rotary Club di Pescara.