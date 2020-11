Italia, Immobile: "Partita dominata! Grandi ragazzi" - FOTO

Sta vivendo un periodo non facile Ciro Immobile costretto a casa da ormai venti giorni a causa del Covid. Il bomber della Lazio ha sperato fino alla fine di poter raggiungere la Nazionale almeno per l'ultimo match contro la Bosnia ma alla fine non è stato così. Per questo l'attaccante anche questa sera ha fatto il tifo per gli azzurri direttamente da casa e al termine della gara ha fatto i complimenti alla squadra tramite una storia Instagram: "Partita dominata, grandi ragazzi!".

