Italia, Immobile sui social: "Cuore, grinta e voglia di vincere. Bravi azzurri" - FOTO

Dopo il pareggio contro la Bosnia arriva la prima vittoria in Nations League per l'Italia di Mancini. Protagonista anche Ciro Immobile, autore di un'ottima prestazione e dell'assist per il gol decisivo di Barella. L'attaccante della Lazio, tramite il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua soddisfazione. "Cuore, grinta e voglia di vincere. Bravi ragazzi! Bravi azzurri"

