Italia, la 10 a Joao Pedro fa discutere: "Più dei minuti che ha giocato in Nazionale..."

Una maglia pesante da portare sulle spalle nel mondo del calcio. La 10 da sempre porta dietro di sé una quantità enorme di significati: un numero indossato da leggende dello sport come Rivera, Baggio, Del Piero e non solo. L'ultimo ad averla dietro le spalle è stato Lorenzo Insigne nella debacle del Barbera contro la Macedonia del Nord e questa sera per il match degli azzurri la stessa è stata assegnata a Joao Pedro.

L'attaccante del Cagliari, alla prima convocazione azzurra, indosserà quindi la 10 anche se la decisione ha scatenato reazioni durissime sui social. "Italia caduta veramente in basso a dare la 10 a Joao Pedro. La 10 di Rivera, Baggio, Del Piero, Totti...!", "Probabilmente non avrà un minimo di amor patrio e voi gli date la 10, che scandalo" e ancora: "Minuti giocati da Joao Pedro in nazionale: 5, minuti giocati da Joao Pedro in una partita internazionale in carriera: 5, Maglia con cui scenderà in campo Joao Pedro in Turchia Italia: 10 Poi ci lamentiamo di essere usciti con la Macedonia...". Insomma i tifosi non hanno decisamente gradito la scelta, soprattutto dopo la delusione non ancora smaltita dell'eliminazione dal prossimo Mondiale.