Italia, la nuova maglia da trasferta: Immobile e Acerbi già la indossano - FOTO

In occasione delle due ultime gare di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia Erzegovina e Armenia, l'Italia indosserà la nuova maglia da trasferta, firmata Puma. Sul profilo Instagram del fotografo ufficiale degli Azzurri, Claudio Villa, sono stati pubblicati gli scatti di alcuni giocatori mentre indossano la nuova casacca. Tra questi c’è Ciro Immobile, immortalato nel momento dell’esultanza. Anche Francesco Acerbi ha gradito il cambio look in casa Italia, ed ha scelto proprio la foto con la nuova maglia come nuova foto profilo su Facebook.

