Italia, Lazio(nali) in gol o assist all'esordio: Immobile arricchisce la statistica

Lazio o Italia cambia poco. Ciro Immobile la palla la butta sempre dentro. Il gol nel 3-0 rifilato dall'Italia alla Turchia è il 14esimo in maglia azzurra, il quarto nelle ultime quattro partite da titolare, il primo in una fase finale di Mondiale o Europeo. Immobile si aggiunge così alla lista di giocatori della Lazio in gol all'esordio della Nazionale nelle grandi competizioni. Il primo fu nel Mondiale 1938 Silvio Piola, che realizzò il 2-1 decisivo per battere la Norvegia. Ironia della sorte, Piola è anche colui che contende a Ciro la palma di marcatore all time della storia della Lazio. Lo score migliore però appartiene a Pierluigi Casiraghi, autore di una doppietta in Italia - Russia 2-1 dell'Europeo 1996 in Inghilterra. Due anni più tardi al Mondiale di Francia 1998 Christian Vieri aprì le marcature in Italia - Cile 2-2, anche se il suo passaggio in biancoceleste si realizzò soltanto nel successivo mese di agosto: dalla parte opposta invece Marcelo Salas, neoacquisto della Lazio, realizzò una doppietta.

DOPO IL GOL, L'ASSIST - Immobile contro la Turchia non ha soltanto segnato il momentaneo 2-0, ma anche fornito l'assist del 3-0 a Insigne. In questo caso Ciro succede ad Antonio Candreva, che aveva battezzato con un assist sia il Mondiale 2014 che l'Europeo 2016: nel primo caso fu Balotelli a beneficiarne, mettendo a segno il 2-1 all'Inghilterra, nel secondo Pellè nel 2-0 al Belgio. Terzo assist consecutivo di marca biancoceleste all'esordio dell'Italia in un grande torneo. Una statistica curiosa che Immobile vuole arricchire già a partire da mercoledì nella sfida contro la Svizzera.