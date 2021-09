Italia - Lituania, ufficializzata la lista dei 23 convocati: Chiesa e Sensi lasciano il raduno

Questa sera allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia andrà in scena Italia - Lituania. Terzo e ultimo impegno in questa finestra di settembre per la Nazionale, che dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera scenderà in campo con l’obiettivo di tornare al successo e conquistare tre punti preziosi per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il Ct Roberto Mancini ha ufficializzato i 23 convocati per il match con la Lituania: nella lista non ci sono però Federico Chiesa e Stefano Sensi in quanto hanno lasciato il raduno per fare rientro ai club di appartenenza. Oltre a loro chi ha lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio sono Immobile (affaticamento muscolare), Insigne (motivi personali), Verratti e Pellegrini, mentre Emerson Palmieri, Sensi, Zaniolo e Chiesa perché non al meglio. Di seguito la lista dei 23 convocati e i numeri di maglia per il match con la Lituania:

L'ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 22 Pierluigi Gollini (Tottenham), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 13 Alessandro Bastoni (Inter), 4 Cristiano Biraghi (Fiorentina), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 17 Davide Calabria (Milan), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 6 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 7 Gaetano Castrovilli (Fiorentina), 23 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Juventus), 12 Matteo Pessina (Atalanta);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi (Juventus), 20 Moise Kean (Juventus), 9 Giacomo Raspadori (Sassuolo), 14 Gianluca Scamacca (Sassuolo).

