Italia, Locatelli guarito dal Covid: da domani a disposizione di Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizia per il ct Roberto Mancini. Manuel Locatelli è infatti guarito dal Covid e in serata raggiungerà Coverciano per rendersi disponibile a partire dalla giornata di domani, sempre che questa sera l'Italia batta la Macedonia del Nord. In tal caso gli azzurri si giocherebbero poi la finale nella serata di martedì con la vincente di Portogallo - Turchia che si disputerà in data odierna.

"Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano", questo il comunicato della Juventus.