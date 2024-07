Italia, Malagò: "Sembrava di essere su Scherzi a Parte. Dopo il gol di Zaccagni..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Davanti alla disfatta con la Svizzera ho pensato di essere in una puntata di Scherzi a parte". È l'ironia di Malagò per spiegare la disfatta dell'Italia all'Europeo in Germania. Il numero uno del CONI, parlando al Corriere della Sera, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Nazionale e sulle dimissioni di Spalletti. Queste le considerazioni: "Mi è capitato di assistere a sconfitte, ovvio. Ma in uno sport di squadra, con la possibilità di effettuare cinque sostituzioni su undici, la scena mi è sembrata inverosimile: i giocatori in campo hanno trasmesso la sensazione di frustrazione e umiliazione. Sembrava che neanche se ne accorgessero, erano amorfi. Non hanno mai dato l’impressione di metterci anima e cuore".

"Spalletti? Certo, del resto è stato onesto nell’ammettere di aver sbagliato e che il mestiere del selezionatore è diverso da quello dell’allenatore. Che peccato: dopo il gol di Zaccagni alla Croazia al 98' e quell'autostrada nella parte buona del tabellone pareva che fossimo nella migliore situazione possibile".

"Dimissioni? Chi ora le invoca dimentica che lo scorso anno riteneva Spalletti il miglior tecnico a disposizione: consideriamo pure che dopo la parentesi di Napoli avrebbe avuto occasioni dal punto di vista economico più allettanti. Ma se ora Luciano dice di essere pronto a rimettersi in gioco per dimostrare di poter ottenere risultati migliori, chi dovrebbe prendere la decisione di sostituirlo? I vertici federali che sono i primi a essere messi in discussione?".

