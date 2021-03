Italia, Mancini dovrà fare a meno di Cristante: rischio pubalgia per il giocatore

In attesa di scoprire se Bastoni, Barella e Sensi arriveranno a Coverciano, Roberto Mancini sa già di dover fare a meno di Cristante per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 in programma nei prossimi giorni. Come annunciato dal CT della Nazionale in conferenza stampa: "Cristante tornerà a casa, vediamo che cosa accadrà con i giocatori dell'Inter. Per il centrocampo abbiamo qualche problema". Il giocatore della Roma ha riscontrato in giornata dei problemi muscolari ed è già tornato a Roma: si teme la pubalgia per lui.