Italia, Mancini: "Ecco la formazione titolare contro il San Marino"

Procede bene il ritiro azzurro in vista degli Europei. Domani l'Italia affronterà in amichevole il San Marino e, dalla Sardegna, il CT Mancini ha parlato così in conferenza stampa: "Questi giorni di lavoro sono stati importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni. Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po'. L'amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore".

FORMAZIONE - "Giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Pessina, Cristante, Castrovilli, Bernardeschi, Kean e Grifo".

MERCATO - "I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi. Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene. "Spero che possa essere una Nazionale divertente. Questa è l'unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici".

BURGNICH - "Ho voluto bene a Burgnich, per me a Bologna è stato quasi un secondo padre. Mi ha fatto giocare per la prima volta in Serie A, resterà per sempre nel mio cuore".