Italia, Mancini: “Ho confermato i ragazzi dell’Europeo perché…”

Alla vigilia del match tra Italia e Macedonia del Nord, in conferenza stampa è intervenuto il ct Roberto Mancini per presentare la gara. Queste le sue dichiarazioni: “Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi arrivano e devono recuperare dalle fatiche, dai viaggi. Abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri e proprio per questo motivo abbiamo confermato i ragazzi dell'Europeo. Si conoscono bene e sanno ciò che dobbiamo fare. Se ci sono favoriti? Si parte tutti uguali, tutte le gare partono dallo 0-0 e in 90 minuti può accadere qualsiasi cosa. Le partite vanno giocate tutte, anche quelle che sembrano scontate. Non credo ci siano favoriti"

ROSA - "Se può essere un vantaggio avere in rosa giocatori che hanno vissuto il 2017? Non lo so se può essere un vantaggio o meno, questo fa parte della vita di uno sportivo. Ci sono momenti entusiasmanti e altri di delusioni, magari si potesse solo vincere... Come ha detto Chiellini, basta essere concentrati su ciò che dobbiamo fare: l'Italia sa giocare bene a calcio e noi dobbiamo pensare al campo, non ad altre cose"

GARA - "Non credo la gara di domani sarà da risolvere il prima possibile, partiamo dallo 0-0, non c'è un risultato da ribaltare. Loro si difendono bene e hanno qualità tecniche, hanno vinto in Germania. Dobbiamo rimanere tranquilli e fare la nostra partita. Cambi? Qualcosa abbiamo provato, vedremo durante l'incontro cosa potremo fare. Loro si difendono bene e hanno qualità tecniche, hanno vinto in Germania. Dobbiamo rimanere tranquilli e fare la nostra partita"

