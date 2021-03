Italia, Mancini: "Immobile ha dato il massimo, arriveranno gol con più continuità"

Altra vittoria per l'Italia di Roberto Mancini che ha battuto la Lituania per 2-0. In gol Sensi e Immobile, e proprio sull'attaccante della Lazio il ct si è soffermato dopo aver analizzato la gara.

LA PARTITA - "La partita era la terza in 7 giorni, sapevamo che avremmo avuto difficoltà. Il campo era difficile. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol ma non le abbiamo concretizzate, l’importante era riuscire a vincere. Le partite sono tutte difficili, manca brillantezza in questo momento. Abbiamo rischiato perché non eravamo messi benissimo in campo, abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo".

IMMOBILE - "Vanno valutate tante cose. Ciro ha messo il massimo di quello che poteva mettere, bisogna valutare la condizione fisica che in questo momento non è brillantissima. L’importante è che lui come Belotti ci siano, poi arriveranno anche i gol con più continuità".