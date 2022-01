Italia, Mancini: “Mi rivedevo in Totti. E sul Mondiale…”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. Dalla sua esperienza da calciatore a quella da allenatore degli azzurri con la vittoria dell’Europeo, e ora si preparano per affrontare i play off per guadagnarsi un posto al Mondiale del 2022 in Qatar. Ecco le sue parole: “C’è un giocatore in cui mi rivedo? Oggi no, finché ha giocato Totti, lui era uno in cui mi rivedevo. Aveva un tipo di gioco simile al mio. Adesso non ne vedo”

ITALIA – “Di cosa vado più orgoglioso? La cosa che mi ha reso più felice è stato aver creato un gruppo di ragazzi bravi che hanno giocato benissimo, sui quali nessuno credeva. Poi il fatto di aver reso felice un popolo intero, questo ci rende orgogliosi”.

MONDIALE – “Mantra? È solo uno: siccome il nostro obiettivo è quello di vincere Europeo e Mondiale, se vogliamo fare il bis dobbiamo per forza andarci. E quindi: pensare sempre positivo, quello che abbiamo fatto non è stato casuale. Perché non si fa casualmente quello che abbiamo fatto noi per due anni e mezzo. Quindi sarà importante continuare a tenere la massima tranquillità e concentrazione su quello che è il nostro lavoro, il nostro obiettivo. Solo questo"

SCUDETTO – “No, mi sembra un po’ troppo presto, manca tutto il girone di ritorno. L’Inter si è ripresa benissimo, ma penso che sarà un discorso aperto almeno ad altre tre squadre: Milan, Atalanta e Napoli. E gli impegni in coppa faranno la loro parte”

