Italia, Mancini: "Oggi prestazione importante, non era facile lasciare fuori alcuni elementi"

Italia batte Grecia con un netto 3 a 0, al termine di una partita dominata. Solo tribuna per i rappresentanti della Lazio Acerbi e Immobile. Ai microfoni della Rai ha parlato il ct della Nazionale Mancini: "La migliore Italia della mia gestione? No, non credo. Siamo migliorati tanto e oggi siamo stati bravi dal primo minuto. Ora l'aspetto più importante da analizzare è un altro: perchè non abbiamo fatto il quarto? In questo dobbiamo fare meglio, con le occasioni create potevamo farne un altro. Insigne? Vorrei sempre vederlo così, per noi oggi non era semplice scegliere e lasciare fuori molti giocatori importanti. Ho pensato però fosse la cosa giusta. C'è da lavorare, ma l'atteggiamento è quello giusto".

Pubblicato l'8/06 alle 22:45