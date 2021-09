Italia, Mimun difende Immobile: "Giù le mani da Ciro!" - FOTO

Non c'è pace per Ciro Immobile in Nazionale. Dopo il pareggio dell'Italia rimediato prima contro la Bulgaria e poi ieri contro la Svizzera l'attaccante della Lazio è finito nel mirino di tifosi e non solo. A difesa dell'attaccante è sceso in campo il direttore del Tg5 Clemente Mimun che ha così scritto su Twitter: "C'è uno che si sbatte sempre che fa pressing persino solitario finché è in campo, che le tenta tutte per aprire le difese, che ha poche occasioni per tirare in porta ma ci prova e poi è sempre al centro delle critiche. Giu' le mani da CIRO!".

