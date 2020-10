Italia - Olanda, De Vrij: "Hanno grande qualità davanti, ad Amsterdam vittoria meritata"

L'Italia, dopo il pareggio a reti bianche contro la Polonia, tornerà in campo domani al Gewiss Stadium dove ospiterà l'Olanda. L'ex Lazio De Vrij, pilastro della difesa orange, ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana, con poco tempo per allenarci. Cerchiamo di migliorarci. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde e si vede la mano dell’allenatore. Conosciamo la forza che ha davanti, ma anche centrocampo e difesa, è una squadra che ha qualità in tutto il campo. Ad Amsterdam ha vinto meritatamente. Sarà una partita tosta e bella. Il derby? Mi concentro sulla partita di domani, poi vedremo. Il Covid? Non sento apprensione”.