Italia, Pacchioni spara a zero su Immobile: "In Nazionale è impresentabile"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domande, sconforto e il classico gioco dello scaricabarile. L'Italia si sveglia così all'indomani della sconfitta contro la Macedonia del Nord che non permette agli Azzurri di qualificarsi a Qatar 2022. Chi più, chi meno, tutti hanno delle colpe per l'ennesima disfatta del calcio italiano. Per Paolo Pacchioni non è così. Il giornalista che segue la Nazionale per RTL 102.5, intervenuto a TuttomercatoWeb.com, ha spiegato il motivo del mancato passaggio del turno, concentrandosi sulla fase offensiva e, in particolare, su Ciro Immobile. Rispondendo alla domanda sul cosa sia cambiato dall'Europeo a oggi, ha detto: "Si è interrotta la maglia, prima l'episodio girava a favore dell'Italia, ora è regolarmente contro. Al di là di questo paghiamo l'assenza di due giocatori determinanti come Chiesa e Spinazzola. Poi la Nazionale ha vissuto la marcia d'avvicinamento all'Europeo e l'Europeo senza pressioni. Squadra in crescita, giovane, con entusiasmo. Non le veniva chiesto di vincere, ha fatto un gradino alla volta con tranquillità. Dopo essere stati Campioni d'Europa non sono riusciti a reggere la responsabilità, sono arrivati i limiti di un attacco che già all'Europeo era poco pericoloso. Immobile in Nazionale è impresentabile. Insigne si è confermato giocatore molto altalenante nel rendimento. Anche a centrocampo non sono cambiati gli uomini ma lo stato di forma. Jorginho e Barella all'Europeo molto bene, ora sono senza benzina, irriconoscibili".

TANTE CRITICHE - Il capitano della Lazio è tra i più criticati, ma di colpe ne ha ben poche: con Immobile in campo la squadra è riuscita a essere profonda, trovando più soluzioni di gioco grazie ai movimenti del bomber di Torre Annunziata. Inoltre nell'ultima partita del girone contro la Svizzera, decisiva per la qualificazione diretta, l'attaccante non era in campo. Attualmente Immobile è il capocannoniere della Serie A con 21 gol segnati in 30 giornate, ha battuto record di ogni tipo con la maglia della Lazio. Solo immaginare l'Italia senza Immobile è pura follia.