Italia, Raspadori: “Niente Mondiali? C’è un’unica strada per ripartire”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Coverciano per presentare le prossime sfide degli azzurri e commentare il morale della squadra di Mancini dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Di seguito le parole dell'ex Sassuolo: "Ripartire con chi è qui da più tempo credo sia la soluzione giusta, dobbiamo ripartire. Il lavoro è l'unica strada che si conosce per ricostruire, ci tocca lavorare e seguire con passione la nostra strada".

Niente Mondiali?

"Sì, saranno mesi difficili ma c'è da reagire. Dobbiamo avere entusiasmo per andare oltre, non possiamo soffermarci troppo su ciò che è stato. C'è da continuare a lavorare e tornare con quell'entusiasmo e con quella voglia di fare bene".

L'entusiasmo come si ritrova?

"Divertendosi in campo, dobbiamo giocare con grandi ambizioni. Io non credo l'entusiasmo sia mancato, ma dopo un risultato così grande credo sia normale qualcosa si spenga. E' stata una nostra mancanza, un nostro difetto che ci ha portato a non raggiungere un risultato che era fondamentale".