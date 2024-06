Italia, Spalletti non convoca Provedel: la reazione del portiere della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Da pochi minuti è stata diramata da Luciano Spalletti la lista dei 26 convocati per Euro 2024. Per quanto riguarda la Lazio, Zaccagni è stato chiamato dal ct, niente da fare per Ivan Provedel: la sua esclusione non è per niente piaciuta ai tifosi, richiedendo meritocrazia per la stagione in biancoceleste. Nel frattempo però, c'è un bicchere mezzo pieno per il portiere della Lazio. Meret infatti si è fermato per infortunio nell'ultimo allenamento, motivo per cui sono da verificare le condizioni. Per questo, come spiegato nella nota della FIGC: "Preallertato dal Ct, il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani". Nel caso in cui Meret non dovesse farcela, ecco che il numero 94 rientrerebbe dritto in lista per la cavalcata agli Europei.