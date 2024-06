Italia, i 26 convocati di Spalletti per Euro2024: la scelta su Provedel e Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

Spalletti ha diramato i suoi 26 convocati per Euro2024. Esclusi tre giocatori dai 29 rimasti (dopo l'infortunio di Acerbi e Scalvini): si tratta di Provedel, Ricci e Orsolini. Il portiere della Lazio, quindi, non partirà per la Germania. Ma c'è un 'ma': sono da verificare le condizioni di Meret, fermatosi per infortunio nell'ultimo allenamento. Per questo, nel caso in cui l'estremo difensore del Napoli non ce la facesse, allora rientrerebbe in lista il numero 94 biancoceleste. È regolarmente presente invece Mattia Zaccagni. Di seguito tutti i convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario;

Difensori: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini, Federico Gatti;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini;

Attaccanti: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.