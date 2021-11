Italia, spareggi da evitare: mini-girone e big, ecco come funzionano

Resta vivo il pericolo spareggi per l'Italia di Mancini. La sfida contro l'Irlanda del Nord, insieme a quella della Svizzera contro la Bulgaria, darà il verdetto sul cammino degli Azzurri che sperano di centrare direttamente la qualificazione ai prossimi Mondiali, senza passare per un round extra come accaduto nel 2017 contro la Svezia. Nel caso in cui la Nazionale finisse seconda nel suo gruppo C, andrebbe agli spareggi per giocarsi il pass: 12 squadre per 3 posti, mini-gironi da 4, semifinali e finali tra il 24 e il 29 marzo. Niente sfida andata e ritorno, dunque. I tre gruppi saranno formati nel sorteggio del prossimo 26 novembre a Zurigo e c'è il pericolo di incontrare una big.

