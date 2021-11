Italia, tanti auguri a Roberto Mancini! Il CT della nazionale compie 57 anni

In campo ha incantato tutti con la sua 10, vincendo sia con la Sampdoria che con la Lazio, ma da allenatore non è stato da meno: ha conquistato l'Italia con l'Inter e l'Inghilterra con il Manchester City, poi è passato dalla Turchia vincendo anche lì per finire a essere il rifondatore della Nazionale italiana. Roberto Mancini in tre anni di mandato ha saputo costruire, rigenerare e espandere: dalle ceneri di quella squadra che non si qualificò ai Mondiali è riuscito a ricavare l'oro, riportando l'Italia sul tetto d'Europa quest'estate. Il CT compie oggi 57 anni, i canali social della Federazione lo hanno tributato con un video.