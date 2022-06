Italia, Ulivieri: "Mancini come Bearzot e Lippi, ripartire da lui"

TUTTOmercatoWEB.com

Non ci sarà l'Italia al prossimo Mondiale che prenderà il via in Qatar tra novembre e dicembre. L'ex calciatore, e oggi allenatore, Renzo Ulivieri ha detto la sua in merito sulle pagine di Tuttosport: "È già successo dopo una vittoria: la squadra si squaglia e l’allenatore sbaglia. Ma sono errori di cuore. Li ha fatti Bearzot, Lippi e li ha fatti Mancini. Quella Italia andava cambiata subito dopo l’impresa dell’Europeo, era arrivata al massimo. Sia chiaro che avrei fatto come Mancini, quindi avrei sbagliato anch’io. Mancini da confermare? Sì, ha fatto un buon percorso, e deve ripartire da come ha iniziato. La Federazione ha fatto la scelta giusta. Sarò tra i pochi ma a me l’Italia sconfitta 5-2 dalla Germania mi è piaciuta, ha una mentalità nuova".