Italia, Verratti out per il finale di stagione con il Psg: a rischio anche l'Europeo

Brutte notizie per Roberto Mancini che rischia di perdere uno dei pezzi grossi della propria Nazionale. Marco Verratti infatti ha già concluso il suo campionato con il Psg a causa di una distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro rimediata in allenamento la scorsa settimana. Come si legge nella rassegna stampa di Radiosei, il giocatore resterà fuori per circa 3 settimane saltando le ultime sfide del suo club, decisive per la conquista del titolo e della coppa di Francia, ma rischia anche di dover saltare l'Europeo con l'Italia. Le condizioni del calciatore verranno monitorate di settimana in settimana e l'ex Pescara farà di tutto per esserci.