Italia, Zaccagni come Del Piero: e la Lazio scherza sui social - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zaccagni - Del Piero, gol simili con la maglia azzurri in due momenti molto importanti per le rispettive nazionali. Due destri piazzati di prima sotto l'incrocio per spediere in un caso l'Italia agli ottavi degli Europei e nell'altro in finale Mondiale. Due reti come detto che si somigliano molto e che in queste ore stanno facendo impazzire il web. Anche la Lazio segue il trend. Sul suo profilo Tik Tok la società capitolina ha pubblicato il gol di Alex alla Germania nel 2006 accompagnato però dalla telecronaca della rete di Zaccagni di qualche sera fa. Di seguito il video.

